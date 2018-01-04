В России из-за Путина самолет превратили в “холодильник”

В аэропорту Красноярска рейс №418 в Москву задержали на 2 часа из-за прилета в город президента Владимира Путина, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Факти ICTV
Из-за усиленных мер безопасности на перрон не пускали даже сотрудников аэропорта. Поэтому некому было убрать трап от самолета на Москву и он более двух часов ждал вылета с открытыми выходами при -16° на улице.
О холодильне, в который на два часа превратился Боинг, написал в Facebook пассажир рейса №418 Григорий Скарченко, сообщает Радіо Свобода.
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По его словам, перед приземлением Путина в салон Боинга зашел мужчина и закрыл все шторки иллюминаторов с той стороны, откуда можно было увидеть президентский Ил-96 и путинский кортеж...