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В Сети высмеяли Лаврова, оправдавшего санкции завистью Запада

В Сети высмеяли Лаврова, оправдавшего санкции завистью Запада
Заявление дипломата прокомментировал российский журналист.

Одиозный глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в зависти к “успехам” России. Его за это жестко “разнес” известный журналист, экс-главред российского отдела ВВС Константин Эггерт, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Диалог.

Комментируя санкции, введенные против РФ в последние годы, Лавров сообщил о некой “аллергии” у Запада на “успехи” России “на внутреннем и внешнем фронтах”. Это заявление возмутило Эггерта.

“Ядерная держава с населением 140 миллионов, но с экономикой, размером с голландскую, ведущая две войны, с половиной правящей верхушки под санкциями и главными новостями, в основном либо об арестах и посадках чиновников за воровство, либо о запрете фильмов и спектаклей и приговорах за посты в соцсетях. Вынуждена покупать турбины для электростанций так же, как в романах Форсайта покупают оружие для наемников - под покровом ночи”, - напомнил журналист Кремлю о его “достижениях”.

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Не обделил Эггерт вниманием и самого российского министра Лаврова. Он напомнил, что тот недавно “загремел” в нашумевший “кремлевский доклад” США, который вполне может превратиться в санкционный. “Редкая "честь" для топ-дипломата, которых обычно не трогают. Успехи, да”, - едко констатировал журналист...

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