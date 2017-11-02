| | В Москве парень убил сотрудника автомойки, отказавшегося мыть его машину
События

В Москве парень убил сотрудника автомойки, отказавшегося мыть его машину

В Москве парень убил сотрудника автомойки, отказавшегося мыть его машину
Преступник ранее уже был судим.

Сотрудники полиции ОМВД России по городскому округу Ступино Московской области задержали ранее неоднократно судимого 24-летнего жителя столицы, который подозревается в убийстве работника мойки. Потерпевший скончался после избиения, вызванного его отказом обслужить клиента и помыть его иномарку, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Украина Криминальная.
Преступление зафиксировали камеры наблюдения, установленные на территории автомойки. А видеозаписи опубликованы на официальном сайте областного ГУ МВД.

По данным начатого расследования, подозреваемый рецидивист, находясь в помещении автомойки, расположенной на Транспортной улице в Ступино, "в ходе словесного конфликта причинил телесные повреждения 39-летнему сотруднику организации, который впоследствии потерял сознание".

"Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался", - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска идентифицировали подозреваемого, после чего предполагаемый убийца был задержан.

По данным прессы, ссора работника автомойки с клиентом произошла в 03:30 7 февраля из-за того, что потерпевший не торопился мыть его BMW. Сотрудники мойки в момент появления автомобилиста и его друга спали, передает РИА "Новости".

Читайте также: В России отец застрелил на охоте своего несовершеннолетнего сына

На опубликованных кадрах видно, что в помещении автомойки шел напряженный разговор с участием четырех мужчин. Пока один из посетителей использовал словесные аргументы, его спутник мощным ударом нокаутировал одного из сотрудников автомойки, а потом свалил с ног и его коллегу, который остался в сознании. Даже не пытаясь оказать помощь пострадавшим, агрессивные клиенты удалились.

...

Еще по теме

В Бразилии работника автомойки намотало на щетку

В Бразилии работника автомойки намотало на щетку

2-11-2017, 11:40
Читать
Полицейские задержали в Химках 23-летнего работника автомойки за угон инома ...

Полицейские задержали в Химках 23-летнего работника автомойки за угон инома ...

13-06-2017, 06:00
Читать
В Москве сотрудник автомойки угнал Cadillac стоимостью 5 млн рублей

В Москве сотрудник автомойки угнал Cadillac стоимостью 5 млн рублей

4-02-2017, 13:45
Читать
Сотрудники московской автомойки похитили елки и увезли их на угнанном авто

Сотрудники московской автомойки похитили елки и увезли их на угнанном авто

30-12-2016, 18:18
Читать
В Москве сотрудники автомойки угнали машину клиента

В Москве сотрудники автомойки угнали машину клиента

14-08-2016, 10:41
Читать
В центре Москвы сотрудники автомойки угнали автомобиль клиента

В центре Москвы сотрудники автомойки угнали автомобиль клиента

14-08-2016, 09:26
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail