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События

В Москве напали на известного ведущего

В Москве напали на известного ведущего
Нападение успели заснять на камеру.

В центре Москвы трое неизвестных напали на ведущего программы "решал" на канале "Че" Власть Чижова, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Depo.ua.
Инцидент произошел поздно вечером 6 февраля, когда Чижов возвращался со съемок в компании спутницы, пишет Depo.ua со ссылкой на "Вечернюю Москву".

Им перекрыл движение черный внедорожник, из которого вышли трое мужчин. Завязалась драка, во время которой Чижову травмировали ключицу и разбили лобовое стекло его автомобиля.

Схватку успела снять на камеру спутница телеведущего. Нападение попало на камеру видеорегистратора, установленного в автомобиле ведущего.

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Сообщается, что жизни ведущего ничего не угрожает, ему оказали помощь в одной из московских больниц. По словам пострадавшего, он знает "этих уродов". "Мы еще пообщаемся. Жалею только, что я был не один", - сказал Чижов...

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