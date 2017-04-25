Россиянин выбросил ребенка c третьего этажа

Ребенка с травмами доставили в больницу.
В Набережных Челнах во время распития алкогольных напитков мужчина выбросил 5-летнего ребенка из окна прямо на глазах матери, передает Киевские Ведомости со ссылкой на ЧасПик.
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"34-летний мужчина во время пьянки в квартире сожительницы выбросил ее пятилетнюю внучку из окна третьего этажа. Ребенок попал в больницу с переломами. Дело было в Набережных Челнах. Сам подозреваемый сейчас на допросе в СК", - говорится в сообщении...