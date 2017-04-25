| | Россиянин выбросил ребенка c третьего этажа
События

Россиянин выбросил ребенка c третьего этажа

Россиянин выбросил ребенка c третьего этажа
Ребенка с травмами доставили в больницу.

В Набережных Челнах во время распития алкогольных напитков мужчина выбросил 5-летнего ребенка из окна прямо на глазах матери, передает Киевские Ведомости со ссылкой на ЧасПик.

Читайте также: В России отец застрелил на охоте своего несовершеннолетнего сына

"34-летний мужчина во время пьянки в квартире сожительницы выбросил ее пятилетнюю внучку из окна третьего этажа. Ребенок попал в больницу с переломами. Дело было в Набережных Челнах. Сам подозреваемый сейчас на допросе в СК", - говорится в сообщении...

Еще по теме

В Подмосковье двухлетний ребенок выпал с 13-го этажа

В Подмосковье двухлетний ребенок выпал с 13-го этажа

25-04-2017, 10:50
Читать
Вспыльчивый киевлянин чуть не выбросил ребенка из окна 5-го этажа

Вспыльчивый киевлянин чуть не выбросил ребенка из окна 5-го этажа

16-12-2016, 22:26
Читать
В Санкт-Петербурге мужчина выбросил соседа из окна 3 этажа

В Санкт-Петербурге мужчина выбросил соседа из окна 3 этажа

16-03-2016, 01:44
Читать
В России ребенка выбросили из окна 9-го этажа

В России ребенка выбросили из окна 9-го этажа

29-01-2016, 12:24
Читать
В Киеве иностранец за отказ в интиме выбросил девушку из окна

В Киеве иностранец за отказ в интиме выбросил девушку из окна

13-11-2015, 18:48
Читать
Новости России: В Подмосковье мужчина выбросил из окна семилетнюю падчерицу

Новости России: В Подмосковье мужчина выбросил из окна семилетнюю падчерицу

16-05-2014, 04:07
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail