| | В России отец застрелил на охоте своего несовершеннолетнего сына
События

В России отец застрелил на охоте своего несовершеннолетнего сына

В России отец застрелил на охоте своего несовершеннолетнего сына
13-летний мальчик умер на месте.
Трагический случай произошел в Ставропольском крае (РФ). Вблизи поселка Цымлянского 38-летний житель краевой столицы охотился вместе со своим 13-летним сыном. В какой-то момент мужчина стал перезаряжать охотничье нарезное ружье, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Багнет.
По неосторожности он нажал на спусковой крючок, и ружье выстрелило в сторону ребенка. От полученного ранения сын охотника скончался на месте.

В отношении отца мальчика возбуждено уголовное дело по статье УК "Причинение смерти по неосторожности", сообщается на сайте краевого управления СК РФ.

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Правоохранителями проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия...

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