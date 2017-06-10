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Наука

Xiaomi готовит самый мощный смартфон в мире

Xiaomi готовит самый мощный смартфон в мире
В бенчмарке Antutu гаджет под названием Polaris набрал 270461 балл.

В сети появились результаты тестирования в сервисе AnTuTu мобильного устройства Xiaomi с кодовым названием Polaris.

Судя по всему, это модель Xiaomi Mi Mix 2S, презентация которой должна состояться до конца месяца, пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Новое время.
В бенчмарке Antutu гаджет под названием Polaris набрал 270461 балл. Этот результат значительно выше предыдущего рекордсмена - модели iPhone X, которая набирала в тестах чуть более 226 тысяч баллов. Судя по всему, Mi Mix 2S оснастят новейшим процессором Snapdragon 845 и минимум 6 ГБ оперативной памяти.

Для сравнения, устройства с процессором Snapdragon 835 набирают в этом тесте примерно 170-180 тысяч баллов. Таким образом, новый гаджет от Xiaomi может стать рекордсменом среди всех мобильных устройств. Если, конечно, скриншот с результатами - не подделка.

На данный момент самыми быстрыми смартфонами на рынке являются iPhone 8, 8 Plus и X на базе шестиядерного процессора Apple A11 Bionic. В AnTuTu они набирают примерно 220-230 тысяч баллов.

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Тем не менее, журналисты отмечают, что была использована последняя версия AnTuTu и ее результаты не сопоставимы с более старыми версиями. Кроме того, нет никакого подтверждения, что это действительно модель Mi Mix 2S.

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