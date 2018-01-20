Противопожарные двери: установка

Безопасность превыше всего. В наши дни, со стремительным развитием технологий и социума в целом, вырос и риск здоровью человека. Одной из немногих бед является пожар. Что бы себя обезопасить, советуем вам установить противопожарную дверь. Противопожарные двери - стойкие к любым видам огня.Сейчас, популярность противопожарных дверей, возросла. И не удивительно, ведь конструкция самих дверей устроена так, что в течении длительного времени ни огонь, ни дым не попадет в помещение. И именно благодаря этому, появляются дополнительные минуты для спасения людей.Сегодня двери стойкие к огню - это не просто дополнительная безопасность, а является необходимым элементом здания, что регламентируется законодательством. Но, мало просто установить противопожарную дверь - это нужно сделать правильно. Более подробно об установке противопожарной двери можно узнать здесь - https://dveri-gran.com/about/articles/kak_ustanovit_protivopozharnuyu_dver_pravilno/ - это официальный сайт производителя. Завод «Грань» не только производит двери разных типов и конструкций, но и предоставляет подробное описание по установке своей продукции, на тот случай, если вы сами захотите установить дверь.Например, для того что б установить противопожарную дверь, мало ее купить и прочитать инструкцию. Для начала надо выбрать правильное место. Так как, главная задача данных дверей - это сдерживание пламени на длительный срок, что бы спец.службы смогли спасти людей. В зависимости от качества дверной конструкции и от типа пожара время сдерживания огня и дыма может быть от 15 до 90 минут. Исходя из этого, огнеупорные двери должны быть установлены у главного распределительного щита, в местах с противопожарными преградами и проемами, на выходе на чердак или крышу, у эвакуационных и аварийных выходах.В соответствии со СНиПом и ГОСТом противопожарные двери должны соответствовать особым требованиям. Например, материал должен выдержать любые нагрузки чрезвычайных ситуаций. То-есть, они должны быть устойчивыми к огню и повышенной температуре. В общей сложности, все противопожарные двери должны быть огнеупорными, не поддаваться различным деформациям, противостоять высоким температурам и не пропускать ее, то же самое касается и противостоянию дыму.Безопасность превыше всего. Поэтому покупайте противопожарные двери и устанавливайте их с умом...