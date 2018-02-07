| | Владимир Ефимов: Москва предоставляет льготы перспективным предприятиям
Экономика

Владимир Ефимов: Москва предоставляет льготы перспективным предприятиям

В минувшую среду пресс-служба московского ДЭПИР озвучила информацию о новом приоритете промышленной политики города. По словам руководителя Департамента Владимира Ефимова, таковым приоритетом ныне являются высокотехнологичные отрасли экономики, которыми обеспечивается 1/5 спроса на расположенные в Москве помещения офисного назначения. Об этом рассказывает сайт «Вечерняя Москва».
Владимир Ефимов: Москва предоставляет льготы перспективным предприятиям

Как заявил чиновник, в минувшем году в столице на 40% выросли производственные объемы лекарственных средств. За тот же период времени на 36% увеличился объем производства компьютерного оборудования.
Владимир Ефимов в комментарии к новости напомнил, что в Москве успешно действует программа поддержки высокотехнологичных производств. В ее рамках перспективным предприятиям предоставляются различного рода льготы (не только налоговые), Благодаря этому, они могут направлять высвободившиеся средства на ускоренное развитие путем создания новых рабочих мест или модернизации мощностей. Все это способствует росту производственных объемов.
 
 ...

Еще по теме

Владимир Ефимов: столичная экономика показывает рост по всем ключевым показ ...

Владимир Ефимов: столичная экономика показывает рост по всем ключевым показ ...

7-02-2018, 06:56
Читать
Владимир Ефимов: темпы роста ВРП Москвы до 2020 года составят 2,3%

Владимир Ефимов: темпы роста ВРП Москвы до 2020 года составят 2,3%

19-01-2018, 12:31
Читать
Владимир Ефимов: в Москве наблюдается значительный рост экспорта в области ...

Владимир Ефимов: в Москве наблюдается значительный рост экспорта в области ...

19-01-2018, 12:31
Читать
Владимир Ефимов: работа властей способствует высоким темпам роста инвестици ...

Владимир Ефимов: работа властей способствует высоким темпам роста инвестици ...

18-12-2017, 14:35
Читать
Владимир Ефимов: жители и предприниматели столицы все чаще берут кредиты

Владимир Ефимов: жители и предприниматели столицы все чаще берут кредиты

25-11-2017, 01:31
Читать
Владимир Ефимов: в столице становится все больше и больше ИП

Владимир Ефимов: в столице становится все больше и больше ИП

28-09-2017, 06:07
Читать
Экономика

Редактор раздела Экономика
Написать на e-mail