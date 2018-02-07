Владимир Ефимов: Москва предоставляет льготы перспективным предприятиям

Как заявил чиновник, в минувшем году в столице на 40% выросли производственные объемы лекарственных средств. За тот же период времени на 36% увеличился объем производства компьютерного оборудования.
Владимир Ефимов в комментарии к новости напомнил, что в Москве успешно действует программа поддержки высокотехнологичных производств. В ее рамках перспективным предприятиям предоставляются различного рода льготы (не только налоговые), Благодаря этому, они могут направлять высвободившиеся средства на ускоренное развитие путем создания новых рабочих мест или модернизации мощностей. Все это способствует росту производственных объемов.
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