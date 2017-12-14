Торговая тактика на рынке Форекс

У каждого трейдера своя тактика торговли на Forex. Именно тактика определяет то, будет ли трейдер работать по тренду или решится на приобретение инвестиционных инструментов, когда цена переходит во флэт. Помимо этого, трейдер должен определиться с тем, какую часть собственного депозита он готов вложить на покупку валюты, золота или другого инвестиционного инструмента. Все эти решения не должны быть спонтанными, иначе придется полагаться только на удачу, а это крайне опасно в работе на валютном рынке Forex.Деятельность при прорывах. При наличии ценового прорыва трейдер может действовать следующим образом:может изначально занять определенную позицию, ожидая следующего прорыва;может моментально открыть позицию при наличии прорыва цены;может подождать наступления отката цены, если прорыв уже произошел.Каждый из этих вариантов действий при прорывах может быть достаточно успешным. В некоторых случаях трейдеры используют комплексный подход, используя одновременно несколько вариантов тактик. Так, например, если решиться работать одновременно с тремя лотами, то можно открыть позицию на каждом из этапов: можно заблаговременно купить лот, если по определенным признакам ожидается прорыв, вместе с этим можно открыть позицию сразу после скачка цены, а следующий лот приобрести при наступлении отката.Консерваторы чаще всего ожидают откат, но ожидание может затянуться. Кроме этого, таким образом можно упустить время входа на рынок forex.Пересечение линии четко прослеживаемого тренда. Если цена пересекает линию тренда, то это может послужить сигналом к входу или выходу на рынок. Особую значимость следует придать явной линии, которая является видной и проверенной.Уровень поддержки и уровень сопротивления. Если происходит пересечение уровня сопротивления, это может стать сигналом трейдеру для использования длинной позиции. Такую позицию стоит защищать с помощью стоп-ордеров. Стоп-приказ можно поставить сразу же под уровнем поддержки. Кроме этого, стоит установить защитный приказ и под уровнем существующего прорыва, что обеспечит большую безопасность сделки.Тактика при корректировке цены. Если на рынке наблюдается восходящая тенденция, а при этом происходят корректировки в виде промежуточного падения стоимости финансового инструмента, трейдер может открыть новые длинные позиции.Наиболее подходящим моментом для трейдера, желающего открыть длинную позицию на рынке, является откат в размере 38 процентов, который должен происходить после так называемого бычьего прорыва. Открытие коротких позиций оправдано в том случае, если цены при тенденции понижения повышаются вверх на уровень от 38 до 63 процентов расстояния ранее произошедшего падения.Усреднение. Если цена по совершенной вами сделке начинает двигаться не в вашу пользу, то можно использовать тактику усреднения. Для этого нужно будет открыть однотипную сделку по более выгодной цене, которая наблюдается на текущий момент. Проблема усреднения заключается в том, что трейдер не знает, до каких пор будет падать цена.Каждый трейдер должен выбрать для себя наиболее приемлемую по всем показателям тактику торговли на рынке Forex, учитывая большое количество факторов: степень риска, объем капитала, временные возможности и многое другое...