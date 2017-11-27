В Петербурге названы лидеры январского роста цен на продукты

В Петербурге общий индекс роста цен увеличился на 0,5% в отношении с декабрем 2017-го. Это сравнительно небольшой показатель для января.Но цены на продовольственные продукты значительно возросли, примерно на 1,2%. Сообщается, что с января 2018 года фрукты и овощи поднялись в цене на 7,2%. Больше всех подорожал виноград (18%). Но это не сильно огорчило жителей города. Больше всего горожан расстроило повышение цен на картофель, сразу 16,7%. Также подорожал лук на 14,7% и морковь на 14,3% и капуста на 14%Выросла стоимость на продукты, на которые поднялся народный спрос. Цены на пшено подскочили на 4,6%, соль и яйца на 1,7%, сахар на 1,4%, а мука и сливочное масло на 1,2%. С другой стороны, отмечается падение цен на ряд продуктов, таких как гречка, свинина и рис - на 1,5%. Стало известно, что общий в сумме рост цен составил 3,7% по сравнению с 2016 годом. Такое показатель самый низкий с 2000-го года. Прошлый год был наиболее спокойным в росте цен за весь период кризиса в экономике...