В Томске создадут новое топливо из мусора

На базе Томского политехнического университета ученые начнут создавать уникальное топливо из бытовых отходов производства. По предварительным прогнозам специалистов, такой метод обогрева может стать выгодной альтернативой в энергетической сфере.Эксперты из томского политеха активно занялись изучением нового метода топлива, которое можно получить, используя бытовые и промышленные отходы. По определенным данным, такого мусора по регионам области накопилось за несколько лет очень много. Среди отходов, которые подлежат утилизации, есть остатки пиломатериалов, излишки нефтеперерабатывающей промышленности, а также офисные ненужные материалы.Все это может быть применимо в новой технологии получения топлива. Уже в самый ближайший период ученые в Томске будут просчитывать в цифровом эквиваленте, какова может быть польза в энергетике, если весь мусор перепустить на отопление. Предварительно специалисты утверждают, что все равно такая идея может быть дешевле, чем покупать твердое топливо для обогрева, но нужно точно знать для дальнейших работ...