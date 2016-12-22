В Солнечногорске создали схему автодороги в обход трассы М-10

"Построение этого участка дороги повлияет на обеспечение движения трафика, игнорируя загруженность участка Ленинградского шоссе и пару перекрёстков, а это уменьшит интервал в дороге и сделает федеральную трассу более свободной", - делится глава района

В Солнечногорске создали проект дороги в обход трассы М-10 и размежевания территории на улице 1-я Володарская при наличии выезда в сторону улицы Набережной.Он заметил, что, опираясь на данный проект, пробег упал на один километр, длина будущей дороги будет составлять триста метров, ширина достигнет почти двенадцати метров. Тротуар составит 2,25 метра в ширину. Процесс пролаживания предусматривает строительство водопровода, канализации, газопровода и др. В проекте также имеется в наличии установка освещения. 16 февраля в 15:00 пройдёт публичное совещание по рассмотрению данного проекта и планировок межевания участков...