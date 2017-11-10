БПП и Народный фронт могут объединиться для участия в выборах

Партии Блок Петра Порошенко и Народный фронт ведут переговоры о возможном объединении и совместном походе на предстоящие парламентские выборы в 2019 году, сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на РБК-Украина.
При этом, как отмечает агентство, в результативность этих переговоров слабо верят собеседники в правящих фракциях БПП и НФ.
По словам представителей Банковой, сейчас оба лагеря сошлись на сценарии согласования кандидатов на мажоритарных округах. Хоть и это не окончательная концепция, уточнил собеседник.
Другой же источник в близком окружении Порошенко полагает, что НФ и БПП все еще могут пойти вместе на выборы от новой политической силы, созданной после выборов президента. А сама избирательная кампания новой партии будет проводиться на базе штабов, которые работали на президентских выборах. Однако сейчас это больше пожелания Банковой, чем результат переговоров.
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Предыдущие переговоры об объединении БПП с Народным фронтом начались в сентябре 2017 года прекратились в ноябре...