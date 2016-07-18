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Политика

Гройсман призывает изменить систему выборов в Украине

Гройсман призывает изменить систему выборов в Украине
Премьер-министр выступил в Раде.

В Украине необходимо изменить систему выборов. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не согласны ли мы с тем, что действующая избирательная система неприемлема? Стало нормой в нашей стране, когда люди покупают голоса. Мы имеем шансы это изменить. Мы должны создать нормальную прозрачную систему, где каждый сможет реализовать себя", - сказал Гройсман.

Вместе с тем глава правительства не пояснил, за какие именно изменения он выступает.

Гройсман также считает актуальной дискуссию о государственном устройстве Украины и выступает за внесение изменений в Конституцию в части децентрализации.

"Нам нужно, в конце концов, принять решение: мы все-таки парламентско-президентская страна или президентско-парламентская. Мы должны определить - и это важно - сферы ответственности и компетенции всех уровней власти. Четко указать, кто за что отвечает. Тогда получим совсем другое качество государственного управления", - заявил он.

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Кроме того, премьер-министр заявил о необходимости завершить реформу децентрализации в стране. "Для этого нам нужно провести конституционные изменения, закрепить местное самоуправление на всех уровнях", - пояснил Гройсман...

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