| | Задержан бывший нардеп Александр Шепелев
Политика

Задержан бывший нардеп Александр Шепелев

Задержан бывший нардеп Александр Шепелев
Бывшего депутата задержали по подозрению в совершении покушения на убийство.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего народного депутата Александра Шепелева вечером 7 февраля. Как передает интернет-издание Киевские Ведомости, об этом УНН сообщил источник в Печерском районном суде Киева.

Экс-парламентарий подозревается в покушении на убийство и совершении еще ряда преступлений, среди которых и хищения средств.

Сегодня, 9 февраля, Печерский районный суд должен избрать экс-нардепу Шепелеву меру пресечения.

Шепелева задержали под Киевом. "Фото его вам не покажут в ближайшее время, потому что его избили во время задержания", – сообщил собеседник СМИ в силовых органах.

Читайте также: Экс-глава Генштаба рассказал, кто хотел бросить войска на Евромайдан

Отметим, Шепелев, против которого в Украине расследуется несколько уголовных дел, долгое время скрывался за границей...

Еще по теме

В Украине задержали экс-депутата Рады, подозреваемого в работе на ФСБ

В Украине задержали экс-депутата Рады, подозреваемого в работе на ФСБ

Сегодня, 12:21
Читать
Задержание экс-нардепа Шепелева в Украине: в сеть попал важный документ

Задержание экс-нардепа Шепелева в Украине: в сеть попал важный документ

Сегодня, 12:21
Читать
Экс-нардеп Шепелев активно сотрудничал с российским ФСБ - Генпрокуратура

Экс-нардеп Шепелев активно сотрудничал с российским ФСБ - Генпрокуратура

8-08-2016, 21:21
Читать

"Агент ФСБ". Генпрокуратура объяснила отказ в экстрадиции Шепелева

8-08-2016, 19:26
Читать
ГПУ возбудила дело по фальшивому диагнозу экс-депутата Шепелева

ГПУ возбудила дело по фальшивому диагнозу экс-депутата Шепелева

28-06-2014, 13:13
Читать
Александра Шепелева, которого подозревают в махинациях с банком

Александра Шепелева, которого подозревают в махинациях с банком "Родовид" ...

28-03-2014, 10:22
Читать
Политика

Редактор раздела Политика
Написать на e-mail