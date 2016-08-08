Задержан бывший нардеп Александр Шепелев

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего народного депутата Александра Шепелева вечером 7 февраля. Как передает интернет-издание Киевские Ведомости, об этом УНН сообщил источник в Печерском районном суде Киева.
Экс-парламентарий подозревается в покушении на убийство и совершении еще ряда преступлений, среди которых и хищения средств.
Сегодня, 9 февраля, Печерский районный суд должен избрать экс-нардепу Шепелеву меру пресечения.
Шепелева задержали под Киевом. "Фото его вам не покажут в ближайшее время, потому что его избили во время задержания", – сообщил собеседник СМИ в силовых органах.
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Отметим, Шепелев, против которого в Украине расследуется несколько уголовных дел, долгое время скрывался за границей...