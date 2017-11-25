В Вене активистка Femen устроила акцию протеста

Активистка Femen Алиса Виноградова устроила акцию против президента Петра Порошенко во время его визита в Австрию. Об этом передает Киевские Ведомости со ссылкой на УНН.
Активистка обнажила грудь во время посещения президентом Порошенко Венского бала.
Как отметили в Femen, главная цель данной акции — сообщить мировому сообществу, что украинскому президенту “не место на аристократическом рауте”.
Активистка обнажила грудь в момент, когда президент Украины поднимался по лестнице на балкон.
Читайте также: Активистка Femen провела акцию протеста в магазине Roshen. Видео
Как сообщалось ранее, в начале января в Праге украинская активистка движения Femen ворвалась на избирательный участок в то время, когда там голосовал действующий президент страны Милош Земан...