| | Мертвые души: сотрудница банка в Харькове присвоила деньги умершей клиентки
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Мертвые души: сотрудница банка в Харькове присвоила деньги умершей клиентки

Харьковская местная прокуратура №2 объявила о подозрении бывшей сотруднице одного из банков по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и подделки платежной карточки.
В марте 2017 года в период отпуска руководителя филиала подозреваемая выполняла ее обязанности. Женщине стало известно о том, что на одной из банковских карт, принадлежащих старушке, накопилось почти 200 тысяч грн. Летом 2015 года 84-летняя пенсионерка открыла в банке два депозитных счета. В начале 2016 года клиентка умерла. Деньги оставались в банке, на депозит начислялись соответствующие проценты. Наследники своих прав не заявляли.
Узнав об этом, сотрудница финансового учреждения решила завладеть средствами. Имея доступ к базе клиентов, она перевыпустила банковскую карточку вкладчице, установила собственный пин-код и вскоре сняла наличные.
Прокуратура обратилась в Киевский районный суд Харькова с требованием выбрать для 42-летней подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста.
Женщину уволили с занимаемой должности. Устанавливаются все обстоятельства дела. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве...

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