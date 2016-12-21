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События

Какие автомобили предпочитают украинские угонщики

Полиция обнародовала данные по угонам автомобилей за 2017 год.
По сравнению с 2016 годом машин стали воровать еще больше – приблизительно на 2%, а вот найти удается только каждое десятое авто, сообщает Autonews.
Если говорить об абсолютных значениях, то за прошлый год было украдено 1559 машин. Почти четверть– автомобили марки Toyota (435 шт.). На втором месте – Mercedes (241). На третьем, с показателем 183 машины, – Lexus. Honda и BMW замыкают топ-пятерку самых похищаемых машин с показателями 158 и 155 соответственно.
Также в топ-10 вошли: Chevrolet – 97, Mitsubishi – 88, Range (Land) Rover – 80, Audi – 74, Acura – 23...

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