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События

В Харьковском районе людей поскусал бешеный кот

В селе Циркуны Харьковского района зарегистрирован случай бешенства у бездомного кота.
Об этом сообщили в облуправлении Госпотребслужбы. Больной бездомный кот покусал трех человек. Пострадавшие немедленно обратились за антирабической помощью в лечебно-профилактические учреждения.
В очаге бешенства специалистами Харьковской районной государственной больницы ветеринарной медицины провели дезинфекцию, привили контактировавших с больным котом животных. С 8 февраля в селе введен карантин.
В 2017 году за медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения области по поводу повреждений, нанесенных животными, обратилось 4 тыс. 64 человека, из них 46% - харьковчане...

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