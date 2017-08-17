В Харьковском районе людей поскусал бешеный кот

В селе Циркуны Харьковского района зарегистрирован случай бешенства у бездомного кота.Об этом сообщили в облуправлении Госпотребслужбы. Больной бездомный кот покусал трех человек. Пострадавшие немедленно обратились за антирабической помощью в лечебно-профилактические учреждения.В очаге бешенства специалистами Харьковской районной государственной больницы ветеринарной медицины провели дезинфекцию, привили контактировавших с больным котом животных. С 8 февраля в селе введен карантин.В 2017 году за медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения области по поводу повреждений, нанесенных животными, обратилось 4 тыс. 64 человека, из них 46% - харьковчане...