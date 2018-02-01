В Харькове снова отравились дети

Трое учеников средней школы №78 госпитализированы в областную инфекционную больницу.Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, дети поступили в медучреждение с 4 по 7 февраля. У всех пациентов – жалобы на повышение температуры тела, рвоту, жидкий стул. Всем заболевшим поставлен предварительный диагноз "диарея и гастроэнтерит"."Для установления причин возможного инфицирования, источника, фактора и путей передачи инфекции специалистами Харьковского городского филиала Государственного учреждения "Харьковский ОЛЦ МЗ Украины" проводится санитарно-эпидемиологическое обследование заведения и комплекс противоэпидемических мероприятий", – сообщили в лабораторном центре.Напомним, 31 января четверо харьковских школьников попали в больницу с гастроэнтеритом. По словам врачей, у детей обнаружена тяжелая форма кишечной инфекции. Специалисты лабцентра проводят санитарно-эпидемиологическое обследование в ООШ №38...