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На Луганщине анонсировали строительство новой телевышки за 23 миллиона гривен

В Луганской областной военно-гражданской администрации анонсировали строительство новой телевышки в Попаснянском районе стоимостью 23,7 миллиона гривен.
Как сообщает пресс-служба ЛОВГА, проект строительства радиотелевизионной башни стал победителем на конкурсном отборе проектов регионального развития. Он будет реализован за средства госбюджета от Европейского Союза.
«Реализация данного проекта очень важна для нашего региона, поскольку позволит восстановить вещания не менее 15 украинских телеканалов в 60 километровой зоне от установленной станции. Это даст возможность около 200 тыс. наших граждан, проживающих как на временно оккупированных, так и на подконтрольных украинской власти территориях Луганской и Донецкой областей, смотреть украинское телевидение», - говорится в сообщении...

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