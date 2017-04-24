В ОБСЕ назвали главную задачу для урегулирования конфликта на Донбассе

Сейчас крайне необходимо защитить гражданское население, проживающее вдоль линии соприкосновения на востоке Украины.Об этом в своем обращении к Постоянному совету ОБСЕ в Вене заявил Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Эртурул Апакан.Посол Апакан обратил отдельное внимание на то, что на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры, в жилых районах и на контрольных пунктах въезда-выезда, а также вокруг них до сих пор размещается военная техника и силы, что, по его словам, неизбежно приводит к жертвам среди гражданского населения и перебоям в предоставлении основных коммунальных услуг, а именно газа, воды и электричества. «За этот конфликт все еще расплачивается гражданское население, проживающее вблизи линии соприкосновения. Отвод тяжелого вооружения от населенных пунктов и горячих точек должен стать первоочередной задачей», – заявил онГлава Миссии рассказал о недавних событиях, связанных с работой Совместного центра контроля и координации, который был создан по итогам двусторонних договоренностей между Украиной и Россией. Он также выразил надежду на положительный исход обсуждений, которые проводятся на других площадках.Посол поприветствовал недавний визит в Мариуполь Анджелино Альфано, Действующего председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Италии. Господин Апакан подчеркнул, что этот визит «свидетельствует о решительной готовности ОБСЕ в дальнейшем продолжать свою деятельность в Украине». Он также отметил, что «рабочая группа по вопросам безопасности представляет собой платформу, где диалог, сопричастность и ответственность являются важнейшими элементами для достижения подвижек»...