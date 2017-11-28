| | В Смоленске с припаркованного минивена украли двери
События

В Смоленске с припаркованного минивена украли двери

В Смоленске с припаркованного рядом с домом хозяина минивена украли передние двери. Как оказалось, они понадобились 45-летнему местному жителю для ремонта собственного авто.
В Смоленске с припаркованного минивена украли двери
Сообщение об этом распространено пресс-службой регионального ГУ МВД. Согласно обнародованной информации, в течение ночи злоумышленник снял с припаркованного автомобиля две передние двери. Также он «прихватил» магнитолу и панель управления.Правоохранители не задержались с поимкой подозреваемого. Сообщается, что на кражу он пошёл, чтобы отремонтировать собственное авто. Сейчас над ним за это «повис срок» до 5 лет.Им является житель Смоленска, которому 44 года. Ранее он был судим. Следствию мужчина сообщил, что двери, как таковые, были ему не нужны. Ему требовались лишь электрические стеклоподъёмники...

Еще по теме

Из квартиры женщины в Хабаровском крае украли 200 норковых шуб

Из квартиры женщины в Хабаровском крае украли 200 норковых шуб

28-11-2017, 06:30
Читать
Премьер подписал документ о наказании лиц, оставивших ребенка одного в сало ...

Премьер подписал документ о наказании лиц, оставивших ребенка одного в сало ...

5-07-2017, 16:50
Читать
В Уфе задержали автовора, сбившего полицейского при попытке сбежать

В Уфе задержали автовора, сбившего полицейского при попытке сбежать

28-03-2017, 11:12
Читать
В Москве из припаркованного автомобиля украли 150 тысяч долларов

В Москве из припаркованного автомобиля украли 150 тысяч долларов

13-03-2017, 19:12
Читать
В Москве из припаркованного возле жилого дома авто изъяты боеприпасы

В Москве из припаркованного возле жилого дома авто изъяты боеприпасы

15-12-2016, 14:08
Читать
Если вы увидели монету на двери авто - действуйте немедленно!

Если вы увидели монету на двери авто - действуйте немедленно!

5-01-2016, 22:35
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail