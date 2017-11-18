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Шоу-Биз и культура

Алла Пугачева показала, как выглядит без косметики

Алла Пугачева показала, как выглядит без косметики
Фото без макияжа опубликовано в Instagram Примадонны.

Певица Алла Пугачева опубликовала на странице в Instagram снимок, на котором позирует без грамма косметики на лице. 68-летняя артистка продемонстрировала естественную красоту, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.

"Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет", – подписала кадр звезда.

На снимке видны морщины и мешки под глазами Примадонны.

На днях Алла Пугачева в стильном наряде посетила премьеру фильма. В Москве состоялся показ романтической комедии "Лед". Похудевшая Алла Борисовна выбрала черный total look — блузку с поясом, брюки и сапоги. Пугачева позировала в компании режиссера Федора Бондарчука.

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В ноябре 2017 года шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева спустя шесть лет брака обвенчались в храме. Галкин появился на церемонии в черном костюме и белой рубашке, а его супруга в наряде розового цвета.
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