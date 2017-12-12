Влад Яма подписал контракт с известным телеканалом

Украинский телеведущий и хореограф Влад Яма поделился радостной новостью со своими поклонниками, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Новости Ю.
Как пишет Storinka, звезда стал лицом популярного канала 1+1.
Напомним, что впервые Яма появился на телевидении благодаря программе «Танцы со звездами», где выступал в паре с Натальей Могилевской.
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Также артист являлся членом жюри в таких проектах, как «Танцуют все!», «Модель XL» и «Украина имеет талант»...