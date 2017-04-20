| | 84-летний музыкант взорвал сеть заявлением об отношениях с Иванкой Трамп
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84-летний музыкант взорвал сеть заявлением об отношениях с Иванкой Трамп

84-летний музыкант взорвал сеть заявлением об отношениях с Иванкой Трамп
Музыкант был трижды женат и от предыдущих браков у него семеро детей.

Американский музыкант и лауреат 27-ми премий "Грэмми" Куинси Джонс ошарашил недавним заявлением. Оказалось, что у звезды был роман с дочерью президента США.

Так, 84-летний Куинси Джонс поведал об отношениях с 36-летней Иванкой Трамп. О романе он рассказал в интервью изданию TMZ, передает Киевские Ведомости со ссылкой на telegraf.com.ua.

По словам музыканта, их интрижка была около двенадцати лет назад. "Я без проблем согласился. Она очень горяча! У нее были самые красивые ноги, которые я только видел в своей жизни. Правда, отец у нее не очень".

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Куинси также поведал об отце девушки, Дональде Трампе, у которого, кстати, проблемы в отношениях с супругой Меланьей. Недавно она отказалась фотографироваться с мужем из-за скандала с изменами. Так вот, по мнению Джонса, нынешний президент США слишком высокого о себе мнения. "Он ограниченный человек. Страдает нарциссизмом и манией величия. Я его не выношу"...

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