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Шоу-Биз и культура

Самые популярные в мире сериалы

Самые популярные в мире сериалы
Не все сериалы из этого рейтинга сняты по заказу Netflix.

Именно благодаря Netflix термин binge-watch (просмотр запоем) прочно вошел в обиход. Список возглавил сериал Во все тяжкие, который уже превратили в полнометражный фильм.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на korrespondent.net.

Американский сервис Netflix опубликовал список сериалов, которые зрители смотрят полностью в первую очередь.
Список наиболее популярных среди зрителей сериалов для просмотра "запоем" возглавил Во все тяжкие, на втором месте закрепился Оранжевый – хит сезона. Тройку лидеров замыкают Ходячие мертвецы.

Далее идут:

Очень странные дела

Нарко

Карточный домик

Побег

13 причин почему

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Анатомия страсти

Американская история ужасов

Стоит отметить, что не все сериалы из этого рейтинга сняты по заказу Netflix. Во все тяжкие и Анатомия страсти сервис показывает по лицензии...

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