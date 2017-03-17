Самые популярные в мире сериалы

Именно благодаря Netflix термин binge-watch (просмотр запоем) прочно вошел в обиход. Список возглавил сериал Во все тяжкие, который уже превратили в полнометражный фильм.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на korrespondent.net.
Американский сервис Netflix опубликовал список сериалов, которые зрители смотрят полностью в первую очередь.
Список наиболее популярных среди зрителей сериалов для просмотра "запоем" возглавил Во все тяжкие, на втором месте закрепился Оранжевый – хит сезона. Тройку лидеров замыкают Ходячие мертвецы.
Далее идут:
Очень странные дела
Нарко
Карточный домик
Побег
13 причин почему
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Анатомия страсти
Американская история ужасов
Стоит отметить, что не все сериалы из этого рейтинга сняты по заказу Netflix. Во все тяжкие и Анатомия страсти сервис показывает по лицензии...