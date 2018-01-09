Румынские ученые исследовали поедание снега

Вероятно все мы в детстве тайком ели зимой снег, а родители нам это запрещали. И вот наконец ученые Sapientia Hungarian University of Transylvania, что в Румынии, занялись действительно полезным исследованиям и доказали, что свежий снег есть безопасно, сообщает Украинская правда. Жизнь.Румынские ученые проводили эксперимент в 2017 году. В январе и феврале они собрали снег из парка и кольцевой магистрали в небольшом городке Меркуря-Чук, что в центральной Румынии.Исследование проводилось в температурных условиях от -1,1 ° C до -17,4 ° C.Образцы поместили в герметически закрытые стерильные контейнеры, а затем пытались выращивать в них бактерии и плесени.Ученые обнаружили, что очень свежий снег имеет крайне мало бактерий, а затем они появляются в нем с воздуха.Так через день в январском снегу было 5 бактерий на миллиметр, а в февральском - в четыре раза больше.«А через два дня оказываются десятки бактерий», - объясняет профессор университета Иштван Мате, который вдохновился на проведение этого исследования именно тогда, когда увидел, что его дети едят снег.«Я не рекомендую никому есть снег. Просто говорю, что если немного съесть, то не заболеешь», - добавляет он...