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Социум

Румынские ученые исследовали поедание снега

Румынские ученые исследовали поедание снега
Целью исследователей было выяснение того, опасно ли есть снег зимой.

Вероятно все мы в детстве тайком ели зимой снег, а родители нам это запрещали. И вот наконец ученые Sapientia Hungarian University of Transylvania, что в Румынии, занялись действительно полезным исследованиям и доказали, что свежий снег есть безопасно, сообщает Украинская правда. Жизнь.

Румынские ученые проводили эксперимент в 2017 году. В январе и феврале они собрали снег из парка и кольцевой магистрали в небольшом городке Меркуря-Чук, что в центральной Румынии.

Исследование проводилось в температурных условиях от -1,1 ° C до -17,4 ° C.

Образцы поместили в герметически закрытые стерильные контейнеры, а затем пытались выращивать в них бактерии и плесени.

Ученые обнаружили, что очень свежий снег имеет крайне мало бактерий, а затем они появляются в нем с воздуха.

Так через день в январском снегу было 5 бактерий на миллиметр, а в февральском - в четыре раза больше.

«А через два дня оказываются десятки бактерий», - объясняет профессор университета Иштван Мате, который вдохновился на проведение этого исследования именно тогда, когда увидел, что его дети едят снег.

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«Я не рекомендую никому есть снег. Просто говорю, что если немного съесть, то не заболеешь», - добавляет он...

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