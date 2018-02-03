РџРµСЃРЅСЏ Р’Р»Р°РґРёРјРёСЂР° РљСѓР·СЊРјРёРЅР° В«Р‘РёРЅРѕРјРѕВ» СЃС‚Р°Р»Р° СЃР°РјРѕР№ РІРѕСЃС‚СЂРµР±РѕРІР°РЅРЅРѕР№ РІ С‡Р°СЂС‚Рµ iTunes Р РѕСЃСЃРёСЏ

В
РџРѕ СЃР»РѕРІР°Рј РјСѓР·С‹РєР°РЅС‚Р° РЅР° СЃРѕР·РґР°РЅРёРµ РїРµСЃРЅРё РµРіРѕ РІРґРѕС…РЅРѕРІРёР» РЅРµРґР°РІРЅРёР№ РїСЂР°РЅРє Р’РѕРІР°РЅР° Рё Р›РµРєСЃСѓСЃР°, РІРѕ РІСЂРµРјСЏ РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ С‚Рµ СЂР°Р·С‹РіСЂР°Р»Рё РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІРёС‚РµР»СЏ РЎРЁРђ РІ РћРћРќ РќРёРєРєРё РҐРµР№Р»Рё РїРѕ РїРѕРІРѕРґСѓ РІРјРµС€Р°С‚РµР»СЊСЃС‚РІР° РІ РІС‹Р±РѕСЂС‹ РЅР° РЅРµСЃСѓС‰РµСЃС‚РІСѓСЋС‰РµРј РѕСЃС‚СЂРѕРІРµ Р‘РёРЅРѕРјРѕ.
СЃР»РѕРІР°Рј Р’Р»Р°РґРёРјРёСЂР° РљСѓР·СЊРјРёРЅР°: В«РСЃС‚РѕСЂРёСЏ СЃ СЂРѕР·С‹РіСЂС‹С€РµРј, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ СѓСЃС‚СЂРѕРёР»Рё РїСЂР°РЅРєРµСЂС‹ Р’РѕРІР°РЅ Рё Р›РµРєСЃСѓСЃ, РјРµРЅСЏ СЂР°Р·РІРµСЃРµР»РёР»Р° Рё РІРґРѕС…РЅРѕРІРёР»Р° РЅР° СЃРѕР·РґР°РЅРёРµ РїРµСЃРЅРё. Р–РёР·РЅСЊ РЅР° РЅРµСЃСѓС‰РµСЃС‚РІСѓСЋС‰РµРј РѕСЃС‚СЂРѕРІРµ Р‘РёРЅРѕРјРѕ РїРѕРєР°Р·Р°Р»Р°СЃСЊ РјРЅРµ РёРЅС‚РµСЂРµСЃРЅРѕР№ С‚РІРѕСЂС‡РµСЃРєРѕР№ РёРґРµРµР№, РјРіРЅРѕРІРµРЅРЅРѕ СЂРѕРґРёР»Р°СЃСЊ РјРµР»РѕРґРёСЏ РІ СЃС‚РёР»Рµ СЂРµРіРіРё. Рђ РїРѕРїР°РґР°РЅРёРµ РІ С‚РѕРї С…РёС‚-РїР°СЂР°РґР° - СЌС‚Рѕ РІСЃРµРіРґР° РїСЂРёСЏС‚РЅР°СЏ РЅРµРѕР¶РёРґР°РЅРЅРѕСЃС‚СЊ, РЅРµР±РѕР»СЊС€РѕРµ РїРѕРґС‚РІРµСЂР¶РґРµРЅРёРµ С‚РѕРіРѕ, С‡С‚Рѕ СЂР°Р±РѕС‚Р° РїСЂРѕРґРµР»Р°РЅР° РЅРµ Р·СЂСЏ!В»
...