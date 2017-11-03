Разработан робот для отбора проб

сегодня в 14:00Братья являются частью фермерской общины вблизи Keystone в графстве Уэллс, штат Индиана. Оба имеют степень инженеров, приобретенных в Университете Пердью. Они заинтересовались поиском более последовательного способа отбора проб грунта, когда они поняли, что изменчивость в заборе почв приводит к неточности результатов.«Это затрудняет отслеживание результатов испытаний и тенденций в области почв с течением времени в полевых условиях и объясняет, что происходит», - говорит Трой. Выполняя свое исследование, они пришли к выводу, если пробоотборники изъяты всего в 20 футах от исходного места отбора проб, это может привести к широкой вариативности результатов. Это потому, что значения питательных веществ в почве, включая рН, часто не однородны по всему полю или даже в пределах небольшой области отбора проб.Братья Фихтер создали автономную машину для отбора проб почвы, которая может работать сама по себе как робот, собирая образцы в поле. «Было сложно придумать как заставить ее руководствоваться точными местоположениями. Но еще сложнее было выяснить, как определить участок отбора проб для машины», - говорит Бенджамин.Они построили свой первый роботизированный пробоотборник с использованием ATV в качестве базы. Он работает как дистанционно управляемый мобильный беспилотник, который оснощен GPS. Он оснащен лидарной технологией предотвращения препятствий, которая помогает избежать столкновения с чем-то.Сэмплер использует шнек для бурения в почве и получения образцов почвы. «Мы можем отключить его и получить пробы из того места, где мы вытаскивали стержни в последний раз, когда было определено поле. Это значительно снижает вариабельность результатов выборки», - говорит Трой.Они обычно вытягивают сердечники в случайном порядке в области отбора проб, а не только из одного места, где расположены роботизированные парки сэмплера. Некоторые ранние протоколы для выборки сетки состояли в том, чтобы водить ATV в центр сетки, а затем вытягивать от шести до восьми ядер вокруг ATV в одном месте для формирования образца.Братья только начинают показывать свой пробник почвы на выставках. Их новая цель, говорит Бенджамин, заключается в том, чтобы прикрепить пробоотборник на буровой установке, у которой нет кабины или платформы оператора. Они также предусматривают создание карт доступных почвогрунтов, которые не будут нуждаться в платформе оператора. (Источник: indianaprairiefarmer.com)...