В Windows 10 появится инновационная функция сопряжения беспроводной гарнитуры

Корпорация Microsoft начала тестирование новой функции, которая поможет пользователям Windows 10 мгновенно настраивать Bluetooth-гарнитуру. Удобное сопряжение устройств появится в версии 17093.Отныне не надо будет заходить в диспетчер устройств для того чтобы добавить беспроводную гарнитуру к компьютеру или же ноутбуку. В заявлении разработчиков говорится, что с выходом Windows 10 17093 на рабочем столе появится уведомление, как только рядом пользователь разместит Bluetooth-гарнитуру. Дело в том, что теперь сопряжение происходит за пару секунд.Это стало возможным благодаря синхронизации девайсов на программном уровне. Новая Windows 10 будет распознавать устройство до того, как пользователь решит подключить девайс к компьютеру или же ноутбуку. Сообщается, что подобный функционал разработчики планируют добавить в Windows 10 Mobile. Обновление выйдет приблизительно в конце марта или же начале апреля...