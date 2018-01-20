| | В России резко упали цены на Samsung Galaxy S8+
Наука

В России резко упали цены на Samsung Galaxy S8+

В России зафиксировано резкое падение цены на Samsung Galaxy S8+. Теперь гаджет можно приобрести в интернет-магазинах с 30-процентной скидкой.
В России резко упали цены на Samsung Galaxy S8+


Samsung Galaxy S8+ ранее стоил 60 тысяч рублей, но сейчас наблюдается резкое снижение его цены. Теперь многие интерне-магазины предлагают покупателям гаджет за 40 тысяч рублей. Снижение стоимости качественного и популярного девайса составило 30%. По мнению аналитиков, резкое падение цен на Samsung Galaxy S8+ связано с подготовкой к выпуску Galaxy S9, который планируют презентовать уже в марте 2018 года.
Недавно было отмечено колоссальное снижение стоимости Xiaomi Mi A1, который предлагали россиянам за сумму в чуть больше 11 тысяч рублей. Эта цена является самой низкой в мире, по сравнению с другими странами, где реализуют данную модель. Смартфон представили осенью 2017 года...

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