Олимпиада 2018: онлайн трансляция 11 февраля/11 февраля в Пхенчхане разыгрывают 7 комплектов медалей

Все финалы 11 февраля на ОИ-2018

воскресенье, 11 февраля 2018, 02:18Поделитьсяпереглянути статтю українськоюФото: https://www.pyeongchang2018.com/В воскресенье, 11 февраля, на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане спортсмены разыгрывают 7 комплектов медалей."Апостроф" ведет онлайн-трансляцию четвертого соревновательного дня Олимпиады.ОЛИМПИАДА-2018: ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10 ФЕВРАЛЯСегодня разыгрываются медали в сноуборде, горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте, биатлоне, санном спорте и фристайле.Украинцы будут представлены в биатлоне, санном спорте и фристайле. Будем, конечно же, болеть за наших, но вряд ли мы сегодня зацепимся за медаль.Отметим, что после первого дня в медальном зачете Олимпиады лидирует команда Германии.03:00 Мужчины. Слоупстайл. ФиналГорнолыжный спорт04:00 Мужчины. Скоростной спускЛыжные гонки08:15 Мужчины. Скиатлон 30 кмКонькобежный спорт09:00 Мужчины. 5000 м13:15 Мужчины. Спринт 10 кмСанный спорт13:50 Мужчины. Одноместные сани. 4-й заезд15:15 Женщины. Могул. Финал 3...