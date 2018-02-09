Олимпиада 2018: онлайн трансляция 11 февраля/11 февраля в Пхенчхане разыгрывают 7 комплектов медалей

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Фото: https://www.pyeongchang2018.com/
В воскресенье, 11 февраля, на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане спортсмены разыгрывают 7 комплектов медалей.
"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию четвертого соревновательного дня Олимпиады.
ОЛИМПИАДА-2018: ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10 ФЕВРАЛЯ
Сегодня разыгрываются медали в сноуборде, горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте, биатлоне, санном спорте и фристайле.
Украинцы будут представлены в биатлоне, санном спорте и фристайле. Будем, конечно же, болеть за наших, но вряд ли мы сегодня зацепимся за медаль.
Отметим, что после первого дня в медальном зачете Олимпиады лидирует команда Германии.
Все финалы 11 февраля на ОИ-2018
Сноуборд
03:00 Мужчины. Слоупстайл. Финал
Горнолыжный спорт
04:00 Мужчины. Скоростной спуск
Лыжные гонки
08:15 Мужчины. Скиатлон 30 км
Конькобежный спорт
09:00 Мужчины. 5000 м
Биатлон
13:15 Мужчины. Спринт 10 км
Санный спорт
13:50 Мужчины. Одноместные сани. 4-й заезд
Фристайл
15:15 Женщины. Могул. Финал 3...