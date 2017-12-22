В Renault отчитались об успехах «убийцы» LADA Largus в РФ

Французская компания Renault в конце 2017 года начала продажи нового фургона Renault Dokker на автомобильном рынке России. Отмечается, что разработчики позиционируют новинку как «убийцу» российского фургона LADA Largus.Новый Renault Dokker на автомобильном рынке России предложен с двумя двигателями, а также безальтернативной механической трансмиссией с пятью передачами. Под капотом модели может располагаться 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью в 82 лошадиные силы, либо 1,5-литровый турбированный «дизель», отдача которого составляет 90 «лошадок».В пресс-службе российского офиса Renault сообщили, что в январе 2018 года дилерские центры РФ смогли реализовать 153 фургона Renault Dokker. Отмечается, что россияне приобрели 17 грузовых фургонов и 136 моделей в пассажирской версии.Напомним, что новый Renault Dokker дебютировал на рынке России в декабре 2017 года. Новинка предложена в пассажирской версии, стоимость которой составляет от 819 000 до 1 040 000 рублей, а также в формате компактного грузового фургона по цене от 814 000 рублей до 984 000 рублей.В январе нынешнего года самой популярной моделью Renault в России вновь стал кроссовер Duster, за которым следуют хэтчбек Sandero и стильный кроссовер Kaptur...