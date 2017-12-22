| | В Renault отчитались об успехах «убийцы» LADA Largus в РФ
Экономика

В Renault отчитались об успехах «убийцы» LADA Largus в РФ

Французская компания Renault в конце 2017 года начала продажи нового фургона Renault Dokker на автомобильном рынке России. Отмечается, что разработчики позиционируют новинку как «убийцу» российского фургона LADA Largus.
В Renault отчитались об успехах «убийцы» LADA Largus в РФ


Новый Renault Dokker на автомобильном рынке России предложен с двумя двигателями, а также безальтернативной механической трансмиссией с пятью передачами. Под капотом модели может располагаться 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью в 82 лошадиные силы, либо 1,5-литровый турбированный «дизель», отдача которого составляет 90 «лошадок».
В пресс-службе российского офиса Renault сообщили, что в январе 2018 года дилерские центры РФ смогли реализовать 153 фургона Renault Dokker. Отмечается, что россияне приобрели 17 грузовых фургонов и 136 моделей в пассажирской версии.
Напомним, что новый Renault Dokker дебютировал на рынке России в декабре 2017 года. Новинка предложена в пассажирской версии, стоимость которой составляет от 819 000 до 1 040 000 рублей, а также в формате компактного грузового фургона по цене от 814 000 рублей до 984 000 рублей.
В январе нынешнего года самой популярной моделью Renault в России вновь стал кроссовер Duster, за которым следуют хэтчбек Sandero и стильный кроссовер Kaptur...

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