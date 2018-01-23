Необычный «Запорожец» из Владикавказа отправляется покорять Европу

Дизайнер Сергей Мусаилов из Владикавказа, который занимал призовые места на различных тюнинг-конкурсах России, готовится отправится в Германию на фестиваль тюнинга и автозвука. Отмечается, что россиянин поедет в Зальцбург на автомобиле «Запорожец» жёлтого цвета.Автор тюнинг-проекта рассказал, что в его «Запорожце» заводским осталось только лобовое стекло, а все остальные элементы взяты из автомобилей других брендов, среди которых Fiat и Mercedes-Benz. В целом модель состоит из компонентов от 12 автомобилей. Отмечается, что на создание уникального «горбатого» ушло более пяти лет.Кузов автомобиля в сожжённом состоянии был найден на свалке, а рассмотреть «родной» колер кузова машины так и не удалось. В итоге она получила жёлтый оттенок, который сам владелец считает самым позитивным.Завершенный «Запорожец» на улицах Владикавказа вызвал настоящий фурор – желающие поглазеть и сфотографироваться с автомобилем даже стали причиной пробки, в которую попали правительственные авто. После этого глава районного УГИБДД посоветовал Сергею Мусаилову не выезжать на машине днём.Сегодня господин Мусаилов ищет спонсоров для того, чтобы отправиться на конкурс тюнинга и автозвука в Зальцбург, Германия. Владелец «Запорожца» отметил, что все российские награды модель уже завоевала...