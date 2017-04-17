Четырёхдверный Mercedes-AMG GT показали на официальных фото

MercedesMercedes-AMG GTMercedes-AMG GT4Женевский автосалон-2018Немецкая премиальная марка Mercedes-Benz опубликовала первые официальные фотографии нового 4-дверного суперкара, который будет предложен на мировом рынке под названием Mercedes-AMG GT Coupe. Мировая премьера конкурента Porsche Panamera состоится в рамках автосалона в Женеве-2018.4-дверный Mercedes-AMG GT CoupeMercedes-AMGНапомним, ранее предполагалась, что серийная версия 4-дверного прототипа Mercedes-AMG GT Concept получит название Mercedes-AMG GT4. Однако компания решила именовать новинку Mercedes-AMG GT Coupe. Отметим, что по существу и то и другое название уже присутствует в модельном ряду производителя.На первых официальных фото нового 4-дверного спортивного автомобиля Mercedes-AMG GT Coupe мы видим по-прежнему закамуфлированную модель. Никакой официальной информации о технической «начинке» машины пока нет.4-дверный Mercedes-AMG GT CoupeФото: Mercedes-AMGНапомним, что несколько дней назад в интернете появились шпионские фото новой модели Mercedes-AMG GT Coupe, на которых автомобиль запечатлён практически без камуфляжа.Добавим. По слухам, новая спортивная модель Mercedes-AMG GT Coupe будет доступна с 4,0-литровым двигателем V8, мощностью свыше 600 лошадиных сил. Помимо этого, компания предложит гибридную модификацию новинки, мощность которой составит порядка 800 сил.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook