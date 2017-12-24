| | РќР°Р·РІР°РЅС‹ РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂС‹, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РЅРё РІ РєРѕРµРј СЃР»СѓС‡Р°Рµ РЅРµР»СЊР·СЏ РїРѕРєСѓРїР°С‚СЊ
Авто

РќР°Р·РІР°РЅС‹ РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂС‹, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РЅРё РІ РєРѕРµРј СЃР»СѓС‡Р°Рµ РЅРµР»СЊР·СЏ РїРѕРєСѓРїР°С‚СЊ

Р’С‚РѕСЂРёС‡РЅС‹Р№ Р°РІС‚РѕСЂС‹РЅРѕРє Р РѕСЃСЃРёРё РЅР°Р±РёСЂР°РµС‚ РѕР±РѕСЂРѕС‚С‹ СЃ РєР°Р¶РґС‹Рј РіРѕРґРѕРј. Р­РєСЃРїРµСЂС‚С‹ СЂРµС€РёР»Рё СЃРѕР·РґР°С‚СЊ Р°РЅС‚РёСЂРµР№С‚РёРЅРі РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂРѕРІ Рё РІРЅРµРґРѕСЂРѕР¶РЅРёРєРѕРІ СЃС‚РѕРёРјРѕСЃС‚СЊСЋ 1 000 000 - 2 000 000 СЂСѓР±Р»РµР№, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ Р»СѓС‡С€Рµ РЅРµ РїРѕРєСѓРїР°С‚СЊ.
РќР°Р·РІР°РЅС‹ РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂС‹, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РЅРё РІ РєРѕРµРј СЃР»СѓС‡Р°Рµ РЅРµР»СЊР·СЏ РїРѕРєСѓРїР°С‚СЊ

Р’ РїРµСЂРІСѓСЋ РѕС‡РµСЂРµРґСЊ СЃРїРµС†РёР°Р»РёСЃС‚С‹ РЅР°Р·РІР°Р»Рё РїРµСЂРµРѕС†РµРЅРµРЅРЅС‹Р№ С€РІРµРґСЃРєРёР№ РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂ Volvo XC90. Р—Р° СЌС‚Сѓ Р¶Рµ СЃСѓРјРјСѓ РјРѕР¶РЅРѕ СЃС‚Р°С‚СЊ РІР»Р°РґРµР»СЊС†РµРј BMW X5, РЅРѕ РѕС‚РјРµС‡Р°РµС‚СЃСЏ, С‡С‚Рѕ РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂ РІС‚РѕСЂРѕР№ РіРµРЅРµСЂР°С†РёРё, РѕСЃРЅР°С‰РµРЅРЅС‹Р№ РјРѕС‚РѕСЂР°РјРё РЅР° 4,4 Рё 4,8 Р»РёС‚СЂР°, С‚РѕР¶Рµ РѕРєР°Р·Р°Р»СЃСЏ РІ Р°РЅС‚РёСЂРµР№С‚РёРЅРіРµ, С‚Р°Рє РєР°Рє РµРіРѕ РѕР±СЃР»СѓР¶РёРІР°РЅРёРµ РґРѕРІРѕР»СЊРЅРѕ РґРѕСЂРѕРіРѕРµ. РўР°РєР°СЏ Р¶Рµ РїСЂРѕР±Р»РµРјР° РѕС‚РјРµС‡Р°РµС‚СЃСЏ Сѓ РїРµСЂРІРѕР№ РіРµРЅРµСЂР°С†РёРё BMW X6 Рё РІС‚РѕСЂРѕРіРѕ РїРѕРєРѕР»РµРЅРёСЏ BMW X3 СЃ 3-Р»РёС‚СЂРѕРІС‹Рј Р°РіСЂРµРіР°С‚РѕРј РїРѕРґ РєР°РїРѕС‚РѕРј.
РџР»РѕС…Р°СЏ СЂРµР°Р»РёР·Р°С†РёСЏ Р·Р°С„РёРєСЃРёСЂРѕРІР°РЅР° Сѓ РїРµСЂРІРѕРіРѕ РїРѕРєРѕР»РµРЅРёСЏ Audi Q7 СЃ РјРѕС‚РѕСЂРѕРј РѕР±СЉРµРјРѕРј 4,2 Р»РёС‚СЂР°. РџРѕРјРёРјРѕ РЅРёС… РІ РїРµСЂРµС‡РµРЅСЊ РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂРѕРІ, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ Р»СѓС‡С€Рµ РЅРµ РїРѕРєСѓРїР°С‚СЊ, Р·РЅР°С‡Р°С‚СЃСЏ Lexus RX450h III, РіРёР±СЂРёРґРЅС‹Р№ RX400H II, РїСЂРµР¶РЅРµРµ РїРѕРєРѕР»РµРЅРёРµ РїРµСЂРµРґРЅРµРїСЂРёРІРѕРґРЅРѕРіРѕ MINI Countryman, Chevrolet Tahoe III, KIA Mohave, Nissan Pathfinder Рё Nissan Patrol.
Р”РјРёС‚СЂРёР№ РџР°РІР»РёС‡РєРѕ...

Еще по теме

РќР°Р·РІР°РЅ РўРћРџ-10 Р»СѓС‡С€РёС… РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂРѕРІ С†РµРЅРѕР№ РґРѕ ...

РќР°Р·РІР°РЅ РўРћРџ-10 Р»СѓС‡С€РёС… РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂРѕРІ С†РµРЅРѕР№ РґРѕ ...

24-12-2017, 16:45
Читать
РћР·РІСѓС‡РµРЅС‹ С†РµРЅС‹ РЅР° РЅРѕРІС‹Р№ РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂ Nissan Murano ...

РћР·РІСѓС‡РµРЅС‹ С†РµРЅС‹ РЅР° РЅРѕРІС‹Р№ РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂ Nissan Murano ...

19-11-2017, 15:30
Читать
РћР±РЅРѕРІР»РµРЅРЅС‹Р№ РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂ Lexus NX РІС‹С…РѕРґРёС‚ РЅР° СЂС‹ ...

РћР±РЅРѕРІР»РµРЅРЅС‹Р№ РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂ Lexus NX РІС‹С…РѕРґРёС‚ РЅР° СЂС‹ ...

2-11-2017, 07:25
Читать
РќРѕРІРѕРµ РїРѕРєРѕР»РµРЅРёРµ Nissan Qashqai Р±СѓРґРµС‚ РІРЅРµС€РЅРµ РїРѕС… ...

РќРѕРІРѕРµ РїРѕРєРѕР»РµРЅРёРµ Nissan Qashqai Р±СѓРґРµС‚ РІРЅРµС€РЅРµ РїРѕС… ...

29-10-2017, 14:20
Читать
Р­РєСЃРїРµСЂС‚С‹ СЃРѕСЃС‚Р°РІРёР»Рё РўРћРџ-5 РїРѕРґРµСЂР¶Р°РЅРЅС‹С… РєСЂРѕС ...

Р­РєСЃРїРµСЂС‚С‹ СЃРѕСЃС‚Р°РІРёР»Рё РўРћРџ-5 РїРѕРґРµСЂР¶Р°РЅРЅС‹С… РєСЂРѕС ...

2-10-2017, 21:51
Читать
РўРћРџ-10 СЃР°РјС‹С… РїРѕРїСѓР»СЏСЂРЅС‹С… РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂРѕРІ РІ РјРёСЂР ...

РўРћРџ-10 СЃР°РјС‹С… РїРѕРїСѓР»СЏСЂРЅС‹С… РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂРѕРІ РІ РјРёСЂР ...

21-07-2017, 06:30
Читать
Авто

Редактор раздела Авто
Написать на e-mail