Р“СѓР±РµСЂРЅР°С‚РѕСЂ РџРµС‚РµСЂР±СѓСЂРіР° СЃРјРѕР¶РµС‚ СѓРІРѕР»СЊРЅСЏС‚СЊ С‡РёРЅРѕРІРЅРёРєРѕРІ Р·Р° РєРѕСЂСЂСѓРїС†РёСЋ

РџРѕРєРёРЅСѓС‚СЊ СЃРІРѕС‘ РґРѕР»Р¶РЅРѕСЃС‚РЅРѕРµ РјРµСЃС‚Рѕ РјРѕР¶РЅРѕ Р±СѓРґРµС‚ РїРѕ СЂР°Р·РЅС‹Рј РїРѕРІРѕРґР°Рј. Р•СЃР»Рё РіРѕСЃСЃР»СѓР¶Р°С‰РёР№, РЅР°РїСЂРёРјРµСЂ, РїРѕРґР°Р» РЅРµРґРѕСЃС‚РѕРІРµСЂРЅСѓСЋ Р±СѓРјР°РіСѓ Рѕ РґРѕС…РѕРґР°С… Рё РёРјСѓС‰РµСЃС‚РІРµ (СЃСЋРґР° С‚Р°РєР¶Рµ РІС…РѕРґРёС‚ РІСЃС‘ РёРјСѓС‰РµСЃС‚РІРѕ СЃРµРјСЊРё). РўР°РєР¶Рµ С‡РёРЅРѕРІРЅРёРєРё РјРѕРіСѓС‚ РїРѕРєРёРЅСѓС‚ СЃРІРѕС‘ РјРµСЃС‚Рѕ, РµСЃР»Рё СЂРµР°Р»РёР·СѓСЋС‚ РєР°РєРѕР№-Р»РёР±Рѕ РЅРµР·Р°РєРѕРЅРЅС‹Р№ Р±РёР·РЅРµСЃ. Р“СѓР±РµСЂРЅР°С‚РѕСЂ РџРµС‚РµСЂР±СѓСЂРіР° СЃРјРѕР¶РµС‚ СЃРЅРёРјР°С‚СЊ РґРѕР»Р¶РЅРѕСЃС‚РЅС‹С… Р»РёС† Рё РІ С‚РѕРј СЃР»СѓС‡Р°Рµ, РµСЃР»Рё РѕРЅРё РѕС‚РєР°Р¶СѓС‚СЃСЏ РїРѕСЃРµС‰Р°С‚СЊ СЃР±РѕСЂС‹ РїРѕ РїРѕРІРѕРґСѓ РїРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РєРѕРЅС„Р»РёРєС‚РѕРІ Рё СЂР°Р·Р»РёС‡РЅС‹С… РІРЅСѓС‚СЂРµРЅРЅРёС… РїСЂРѕР±Р»РµРј.
РЎР»РµРґРёС‚СЊ Р·Р° С‡РёРЅРѕРІРЅРёРєР°РјРё Р±СѓРґСѓС‚ СЃРїРµС†РёР°Р»СЊРЅС‹Рµ РєР°РґСЂРѕРІС‹Рµ СЃР»СѓР¶Р±С‹ РїРѕ РїРµС‚РµСЂР±СѓСЂР¶СЃРєРѕРјСѓ РѕРєСЂСѓРіСѓ. РЈР¶Рµ РІ РјР°СЂС‚Рµ СЌС‚РѕРіРѕ РіРѕРґР° Р“РµРѕСЂРіРёР№ РџРѕР»С‚Р°РІС‡РµРЅРєРѕ СЃРјРѕР¶РµС‚ СЂРµР°Р»РёР·РѕРІР°С‚СЊ СЃРІРѕРё РїРѕР»РЅРѕРјРѕС‡РёСЏ. Р—Р°РєРѕРЅРѕРїСЂРѕРµРєС‚ Р±С‹Р» РїРѕРґР°РЅ РµС‰С‘ РІ 2017 РіРѕРґСѓ, Р±РѕР»СЊС€РёРЅСЃС‚РІРѕ С‡Р»РµРЅРѕРІ Р·Р°РєСЃРѕР±СЂР°РЅРёСЏ РїРѕРґРґРµСЂР¶Р°Р»Рѕ РµРіРѕ. Р“СѓР±РµСЂРЅР°С‚РѕСЂ РЅРµ СЃРјРѕР¶РµС‚ СЂР°СЃСЃРјР°С‚СЂРёРІР°С‚СЊ СЃР»СѓР¶Р°С‰РёС… РљРѕРЅС‚СЂРѕР»СЊРЅРѕ-СЃС‡С‘С‚РЅРѕР№ РїР°Р»Р°С‚С‹ Рё РѕР±РјСѓРґСЃРјРµРЅРѕРІ, РёРј РІРµСЂРґРёРєС‚ Р±СѓРґРµС‚ РІС‹РЅРѕСЃРёС‚СЊ Р—Р°РєРЎ.
...