Эти японские автомобили признаны самыми надежными в мире

О том, какой автомобиль считать «надежным», можно рассуждать долго. Большим пробегом сегодня уже никого не удивишь. Однако всегда можно отобрать несколько лучших по многим показателям моделей. Проанализировав несколько авто, произведенных в Японии, мы подобрали 10 самых качественных представителей автомобильного рынка, без проблем пройдут более 300 тысяч километров, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на MMR.
1. Надежная Honda Civic
В 2015 году производитель выпустил усовершенствованную серию автомобилей, которые не только не имеют проблем с аккумулятором, как гибридные модели, но и выглядит более современно.
2. Toyota Highlander - надежный внедорожник
Создавая внедорожник Toyota Highlander, производитель больше ориентировался на молодых людей. Однако, автомобиль пользуется большой популярностью и у семейных пар, которые предпочитают его минивэна. Highlander имеет удобный и просторный салон. Двигатель V6 является лучшим, по мнению экспертов для автомобилей этого класса.
3. Семейный автомобиль Toyota Sienna
Toyota Sienna - прекрасный автомобиль для семейных пар, имеющих детей. Задние двери позволяют безопасно перевозить детей на широком диване. А при наличии большого количества ручной клади, его можно сложить. Полный привод улучшает проходимость машины, что делает ее еще более привлекательной. Sienna считается одним из «долгожителей» на автомобильном рынке.
4. Кроссовер Honda CR-V
Несмотря на то что кроссовер Honda CR-V имеет полный привод, им достаточно легко управлять. Автомобиль может пройти более 300 000 километров без особых проблем.
5. Популярный Honda Accord
Свободный салон и легкая в управлении Honda Accord поразили многих автолюбителей. Причем наиболее надежной считается 4-х цилиндровая модель. Расход топлива тоже можно будет экономить, этому способствует установлен долговечный 2-х литровый двигатель.
6. Компактный Toyota Corolla
Чуть ли не каждый водитель предпочитает иметь просторный салон. Для этой категории граждан и была разработана модель Toyota Corolla. Автомобиль имеет современный внешний вид как внутри, так и снаружи. А интерьер с каждым поколением становится все более стильным и удобным.
7. Кроссовер Honda Pilot
Полноприводный кроссовер Honda Pilot подойдет для многодетных семей, ведь он может перевозить до 8 человек.
8. Минивэн Honda Odyssey
На Honda Odyssey стоит обратить особое внимание, ведь кроме восьми пассажиров, на минивэне можно перевести довольно много багажа. Это достаточно удобная и надежная машина.
9. Комфортабельный Toyota Camry
Производители седана Toyota Camry постоянно совершенствуют и модернизируют модель. С каждым разом она становится все более надежной и комфортабельной. Наиболее качественными считаются 4-х цилиндровые автомобили. Для них не составит особого труда пройти более 300 000 км.
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10. Автомобиль Toyota Prius
Первых покупателей автомобиля Toyota Prius пугала аккумуляторная батарея, которая имела очень высокую стоимость. Однако специалисты настолько все просчитали, что машина получилась максимально надежной. И пробег в 300 000 км для нее не предел...