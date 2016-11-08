Стало известно, на каких автомобилях будут ездить украинские министры

Кабинет Министров Украины по результатам тендера заключил три соглашения о закупке автомобилей. Общая сумма сделки составила 22,13 миллиона гривен.
Таким образом Кабмин нарушил правительственное постановление о предельной стоимости закупки легковых автомобилей для обслуживания членов министерства. Об этом Киевские Ведомости сообщает со ссылкой informator.ua.
Кабинет Министров осуществлял закупки у:
ООО «Автоцентр Киев» за 9,96 миллионов гривен заказал десять лифтбеков Skoda Superb TSI производства ЗАО «Еврокар» (996 тысяч гривен за единицу).
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ООО «Атлант-М Лепсе» за 8,33 миллиона гривен заказали четыре микроавтобуса Volkswagen T6 Multivan (около 2,08 миллионов гривен за единицу).
ООО «Богдан Авто» за 3,85 миллиона гривен заказал пять гибридных хэтчбеков Hyundai Ioniq Hybrid Premium 1.6h (0,77 миллионов гривен за единицу ).
Отмечается, что сумма сделок на 7% ниже ожидаемой стоимости закупки в 24,62 миллионов гривен...