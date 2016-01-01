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В авиакатастрофе в Подмосковье погиб депутат Норильского горсовета

В авиакатастрофе в Подмосковье погиб депутат Норильского горсовета
Депутат Норильского горсовета Сергей Панченко погиб при падении самолёта в Подмосковье. Его фамилия значится в списке погибших.Кроме того, о гибели депутата сообщил на своей странице в соцсети его знакомый Андрей Кирпичников.Норильчанину Сергею Панченко было 44 года. Мужа и отца потеряли жена и двое детей.Напомним, накануне потерпело крушение воздушное судно, совершавшее рейс Москва-Орск. Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился через несколько минут после взлёта. На борту находились 6 членов экипажа и 65 пассажиров, среди них трое детей...

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