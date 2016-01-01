| | Ан-148 "Саратовских авиалиний" предположительно разбился при столкновении с землей
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Ан-148 "Саратовских авиалиний" предположительно разбился при столкновении с землей

Ан-148 \"Саратовских авиалиний\" предположительно разбился при столкновении с землей
«Характер повреждений на земле, след, оставленный самолетом в поле в виде воронки, говорят о возможном сильном ударе самолета о землю. В свою очередь характер дефрагментации воздушного судна также свидетельствует о том, что разрушение произошло не в воздухе, а от столкновения с землей», — сказал собеседник агентства.Он сообщил, что, «судя по всему, самолет вошел в землю с баками, полными горючего».«На месте крушения чувствуется сильный запах керосина, а чрезмерно мелкие фрагменты, оставшиеся от самолета, говорят о наличии мощного разрушающего фактора, возможно, в виде полных баков горючего, при ударе самолета о землю. Баки, предположительно, сдетонировали», — сказал он.Самолет «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области...

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