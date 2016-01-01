Полет продлился четыре минуты

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Возгорание в двигателе, неисправность датчика скорости, возможное обледенение и ошибка в пилотировании пока считаются наиболее вероятными причинами катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний», произошедшей в воскресенье в Подмосковье и унесшей жизни шести членов экипажа и 65 пассажиров.При этом события развивались настолько стремительно, что экипаж не успел ни сообщить о каких-либо проблемах диспетчерам, ни попытаться совершить аварийную посадку. Теракт пока считается маловероятным, хотя даже предварительные выводы можно будет сделать только после тщательного осмотра обломков самолета и изучения записей черных ящиков.В воскресенье до позднего вечера сотрудники Следственного комитета РФ и прокуратуры работали в компании «Саратовские авиалинии», аэропортах Орска и Домодедово и ПАО «Воронежское авиастроительное объединение». Изымалась эксплуатационная документация на потерпевший крушение Ан-148 (бортовой номер 61704, выпущен в 2010 году), следователи начали допрашивать сотрудников аэропорта, готовивших самолет к вылету, и авиадиспетчеров.«Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий», — сказали в СКР. «В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства в ходе осуществления технического обслуживания воздушного судна, работы диспетчерских и наземных служб», — добавили в Генпрокуратуре.Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По поручению Александра Бастрыкина, побывавшего на месте ЧП, дело будет вести один из следователей по особо важным делам при председателе СКР, к нему также привлечены специалисты Главного управления криминалистики ведомства, «имеющие опыт расследования авиакатастроф».По данным источников «Ъ», в воскресенье у правоохранителей еще не было достаточно информации, чтобы выдвинуть одну приоритетную версию катастрофы.Рейс 6W 703 Москва—Орск по расписанию должен был вылететь в 14:00, однако разрешение на взлет получил с опозданием, и самолет оторвался от земли, по данным правоохранителей, в 14:24. Полет длился несколько минут, все это время экипаж не проявлял никакого беспокойства.Как свидетельствует аудиозапись переговоров пилота с диспетчерским пунктом, сообщений о каких-либо проблемах с самолетом диспетчерам не поступало, не было слышно и криков отчаяния, свидетельствующих, что экипаж внезапно попал в чрезвычайную ситуацию, — самолет просто не отвечал на запросы, которые в последние десятки секунд ему направляли уже и с соседних аэродромов, в том числе и с Жуковского.При этом радары зафиксировали некоторую странность в поведении самолета непосредственно перед падением.Набрав высоту примерно в 1800 м и скорость около 600 км/ч, лайнер неожиданно резко «нырнул» вниз до 1500 м, затем набрал прежнюю высоту и сразу же рухнул на землю. Последний раз он был виден на экранах диспетчеров в 14:28 на высоте около 900 м.Вскоре обломки самолета были замечены с воздуха в Раменском районе Подмосковья, неподалеку от села Степановское. На место выехали в общей сложности около 600 спасателей, которые занялись поиском тел погибших.На борту Ан-148 находились шесть членов экипажа — командир воздушного судна Валерий Губанов, второй пилот Сергей Гамбарян, борттехники Олег Сергеев и Андрей Рябинин и бортпроводницы Анастасия Славинская и Виктория Коболь, а также 65 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних. При таком ударе о землю шансов выжить у них не было.Как сообщили в «Саратовских авиалиниях», командир экипажа Валерий Губанов имел солидный опыт работы: общий налет у него составлял 5 тыс. часов, на Ан-148 — 2800 часов. До перехода в гражданскую авиацию он служил в военной, участвовал в боевых действиях. У второго же пилота опыта было мало, Сергей Гамбарян имел на своем счету 812 часов налета, однако могло ли это обстоятельство как-то повлиять на действия экипажа, можно будет установить только после расшифровки черных ящиков.Так, отпала вероятность заправки самолета некачественным топливом: им же в воскресенье заправлялись еще десятки бортов, и ни у одного не возникло проблем. Не нашли сотрудники МЧС на месте трагедии и обломков какого-либо другого воздушного суда, с которым мог бы столкнуться самолет. Тем более что Ан-148 был оснащен системой предупреждения столкновений TCAS, и о приближающейся опасности экипаж наверняка предупредил бы диспетчеров.Пока наиболее вероятными источники и опрошенные «Ъ» специалисты считают несколько версий. Одна из них — моментальное разрушение двигателя во время полета. Отметим, что в этом случае лопасти двигателя могут в считанные секунды разрушить фюзеляж, после чего самолет рухнет на землю. Косвенным подтверждением этой версии являются и кадры с места трагедии с найденным спасателями разрушенным двигателем Ан-148.Нужно сказать, что инциденты с двигателями у самолетов Ан-148 в прошлые годы случались неоднократно, однако к трагическим последствиям не приводили.Например, в 2010 году во время рейса Санкт-Петербург—Самара произошло самовыключение двигателя из-за погасания камеры сгорания при попадании в нее осадков. В том же году во время полета по маршруту Борисполь—Вильнюс на начальном этапе захода на посадку экипаж отключил левый двигатель из-за срабатывания сигнала о его неисправности. Причина — разрушение зубчатого колеса привода генератора.НовостьКак устроен черный ящик самолета. Все подробностиПолучить какой-либо комментарий у украинских производителей моторов для Ан-148 в воскресенье не удалось. А собеседник «Ъ», близкий к Минтрансу Украины, сказал: «Украина не несет ответственности за происходящее, как и фирма Антонова. В силу разрыва экономических связей Украины и России продлением ресурса Анов, находящихся в эксплуатации в России, занимается российская сторона. Так было и во время катастрофы Ан-148 в Белгородской области в 2011 году».Отметим, что правоохранители уже выяснили одну деталь: примерно год назад специалисты Ространснадзора установили, что масло в редукторах борта 61704 заменялось и промывка масляных фильтров осуществлялась лишь раз за 750 летных часов — вдвое реже по сравнению со штатными сроками.Кроме того, говорят собеседники «Ъ», нельзя исключить и обледенение самолета в полете. Хотя, как уже установили правоохранители, на борту были проведены все необходимые предполетные мероприятия, командир экипажа отказался проводить противообледенительные работы. Это объясняется тем, что прогноз погоды позволял сделать это. К тому же обледенение самолета, как правило, происходит сразу после взлета, а не спустя несколько минут. Но нестабильная погода, считают опрошенные «Ъ», могла внести неожиданные коррективы.Наконец, источники «Ъ» считают, что нельзя исключать возможности поломки указателя скорости самолета, как это случилось у Ан-148 при катастрофе в 2011 году (погиб экипаж из шести человек). Тогда, ориентируясь на заниженные показания скорости, пилот увеличивал скорость до тех пор, пока у самолета не загорелись двигатели. После этого самолет стал разваливаться в воздухе.Версия теракта пока среди основных не рассматривается, хотя и не отбрасывается окончательно. Даже самые предварительные выводы на этот счет можно будет делать после первичных исследований черных ящиков (в воскресенье на месте катастрофы был найден один из них) и исследования обломков самолета на наличие остатков взрывчатых веществ. Кроме того, эксперты отмечают, что террористы-смертники обычно дожидаются того момента, когда им дадут возможность встать с кресла и отойти в сторону, чтобы беспрепятственно совершить самоподрыв.Отметим, что почти все опрошенные жители близлежащих к месту катастрофы населенных пунктов утверждают, что слышали взрыв, однако он, говорят источники «Ъ», почти наверняка произошел при детонации топливных баков при падении лайнера на землю. Дело в том, что рейс до Орска занимал около двух часов, необходимости в полной заправке не было, поэтому в баках, скорее всего, находилась взрывоопасная воздушно-топливная смесь.Тем временем в аэропорту Орска в воскресенье до самого вечера находились более сотни родственников погибших в катастрофе. Многим пришлось вызывать скорую, с ними работали психологи. Родных погибших предупредили, что им придется сдавать кровь на ДНК для идентификации жертв катастрофы.Тем временем компания «Альфа-страхование» (осуществляет страховую защиту авиакомпании «Саратовские авиалинии») сообщила: «В соответствии с действующим законодательством АО “Альфа-cтрахование” выплатит страховое возмещение родственникам погибших в авиакатастрофе. Согласно ФЗ-67 об обязательном страховании ответственности перевозчиков, родственникам погибших пассажиров выплачивается возмещение в размере 2 025 000 руб.».Еще по миллиону рублей семьям погибших выделят власти Оренбургской и Московской областей. В Оренбургской области в понедельник объявлен траур. Президент РФ Владимир Путин отменил назначенную на понедельник поездку в Сочи в связи с трагедией и возможной необходимостью координации работы правительственной комиссии. 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