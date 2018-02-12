Крушение самолета в Подмосковье: среди погибших оказались иностранцы

понедельник, 12 февраля 2018, 09:27Поделитьсяпереглянути новину українськоюЖертвами катастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье кроме россиян стали граждане Швейцарии и Азербайджана.Об этом свидетельствуют данные уточненных списков жертв катастрофы, которые опубликовало МЧС по Оренбургской области РФ.В списке пассажиров, зарегистрированных на рейс были Klaeui Ulrich (Швейцария) и Намиг Гахраманов 1971 г.р. (Азербайджан).В пресс-службе "Саратовских авиалиний" сообщили, что в день катастрофы самолет Ан-148 успел сделать несколько рейсов. Также отмечается, что буквально в январе борт прошел форму C-check, в ходе которой были проверены агрегаты двигателя, планера и крыла.В свою очередь заместитель транспортного прокурора Саратовской области Станислав Прохоров заявил, что техники, проводившие обслуживание борта перед вылетом, также стали жертвами катастрофы.Ранее появилась версия о возможной причине катастрофы Ан-148.Все подробности происшествия с самолетом в Подмосковье читайте в материале "Апострофа" - В России потерпел крушение самолет Ан-148: все подробности, фото и видео...