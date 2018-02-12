| | Крушение самолета в Подмосковье: среди погибших оказались иностранцы
События

Крушение самолета в Подмосковье: среди погибших оказались иностранцы

понедельник, 12 февраля 2018, 09:27
Поделиться
переглянути новину українською
Жертвами катастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье кроме россиян стали граждане Швейцарии и Азербайджана.
Об этом свидетельствуют данные уточненных списков жертв катастрофы, которые опубликовало МЧС по Оренбургской области РФ.
В списке пассажиров, зарегистрированных на рейс были Klaeui Ulrich (Швейцария) и Намиг Гахраманов 1971 г.р. (Азербайджан).
В пресс-службе "Саратовских авиалиний" сообщили, что в день катастрофы самолет Ан-148 успел сделать несколько рейсов. Также отмечается, что буквально в январе борт прошел форму C-check, в ходе которой были проверены агрегаты двигателя, планера и крыла.
В свою очередь заместитель транспортного прокурора Саратовской области Станислав Прохоров заявил, что техники, проводившие обслуживание борта перед вылетом, также стали жертвами катастрофы.
Ранее появилась версия о возможной причине катастрофы Ан-148.
Все подробности происшествия с самолетом в Подмосковье читайте в материале "Апострофа" - В России потерпел крушение самолет Ан-148: все подробности, фото и видео...

Еще по теме

На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружили важную находку

На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружили важную находку

Сегодня, 16:30
Читать
Крушение Ан-148 в Подмосковье: российские следователи сделали заявление о п ...

Крушение Ан-148 в Подмосковье: российские следователи сделали заявление о п ...

Сегодня, 16:30
Читать
Крушение Ан-148 в Подмосковье: появилось видео поисковой операции на месте ...

Крушение Ан-148 в Подмосковье: появилось видео поисковой операции на месте ...

Вчера, 19:07
Читать
Катастрофа Ан-148 в России: стало известно, есть ли украинцы среди жертв

Катастрофа Ан-148 в России: стало известно, есть ли украинцы среди жертв

Вчера, 19:07
Читать
Крушение пассажирского лайнера в Подмосковье: опубликовано первое видео с м ...

Крушение пассажирского лайнера в Подмосковье: опубликовано первое видео с м ...

Вчера, 16:16
Читать
Крушение Ан-148 в Подмосковье: опубликован список и фото членов экипажа сам ...

Крушение Ан-148 в Подмосковье: опубликован список и фото членов экипажа сам ...

Вчера, 16:16
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail