На Западе назвали вероятное число миротворцев для Донбасса

понедельник, 12 февраля 2018, 17:36Поделитьсяпереглянути новину українськоюДля разрешения кризиса на Донбассе, ООН необходимо разместить там около 20000 солдат и 4000 полицейских.Об этом говорится в новом докладе ООН авторства эксперта Ричарда Гована, сообщает Reuters.Отмечается, что ООН стоит удержатся от размещения на Донбассе миротворцев с стран НАТО и России."Для операции нужно соединенные усилия некоторых европейских стран, таких как Швеция, стран с хорошим опытом миротворческих операций, таких как Бразилия, и стран, которые обладают доверием России, таких как Беларусь", - рассказал Гован.Отмечается, что миротворцы должны помочь провести на оккупированных территориях выборы и потом оставаться примерно на два года.Доклад будет презентован на конференции в Мюнхене в субботу, 17 февраля.Читайте также доклад Stratfor о перспективах введения миротворцев на Донбасс Кремль и Америка близки к важному соглашению по Донбассу...