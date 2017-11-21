Охрана не спасла: в России снова забросали яйцами баннер с Путиным

понедельник, 12 февраля 2018, 17:07Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ городе Серов Свердловской области РФ неизвестные забросали яйцами агитационный баннер президента РФ Владимира Путина.Об этом сообщило местное издание "Глобус"."Объектом акта гражданского протеста — или простой шалости? — был выбран баннер, что расположен возле дома №160 по улице Ленина. Следы от яиц с вмерзшей в них скорлупой свидетельствуют о том, что люди целились в изображение самого Путина — непосредственно в голову. Попали в подбородок и шею", - написали там.В полиции серьезно отнеслись к инциденту."Данный факт зарегистрирован МО МВД России «Серовский». На месте работает следственно-оперативная группа. Произведен осмотр места происшествия, участковые уполномоченные опрашивают жителей близлежащих к месту расположения баннера домов, проводятся иные оперативные мероприятия по установлению свидетелей, очевидцев происшествия, а также лица (лиц), совершивших данное деяние", - сообщили там.Напомним, ранее появилась информация о том, что в России полиция начала охранять плакаты с Путиным...