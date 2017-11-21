| | Охрана не спасла: в России снова забросали яйцами баннер с Путиным
Политика

Охрана не спасла: в России снова забросали яйцами баннер с Путиным

понедельник, 12 февраля 2018, 17:07
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В городе Серов Свердловской области РФ неизвестные забросали яйцами агитационный баннер президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщило местное издание "Глобус".
"Объектом акта гражданского протеста — или простой шалости? — был выбран баннер, что расположен возле дома №160 по улице Ленина. Следы от яиц с вмерзшей в них скорлупой свидетельствуют о том, что люди целились в изображение самого Путина — непосредственно в голову. Попали в подбородок и шею", - написали там.
Охрана не спасла: в России снова забросали яйцами баннер с Путиным

Охрана не спасла: в России снова забросали яйцами баннер с Путиным

Охрана не спасла: в России снова забросали яйцами баннер с Путиным

В полиции серьезно отнеслись к инциденту.
"Данный факт зарегистрирован МО МВД России «Серовский». На месте работает следственно-оперативная группа. Произведен осмотр места происшествия, участковые уполномоченные опрашивают жителей близлежащих к месту расположения баннера домов, проводятся иные оперативные мероприятия по установлению свидетелей, очевидцев происшествия, а также лица (лиц), совершивших данное деяние", - сообщили там.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в России полиция начала охранять плакаты с Путиным...

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