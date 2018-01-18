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Политика

Банковая готовится: источник указал на проблему объединения оппозиционных сил против Порошенко

понедельник, 12 февраля 2018, 16:09
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Объединение оппозиционных партий против президента Украины Петра Порошенко является маловероятным ввиду амбиций их лидеров.
Об этом "Апострофу" сообщил один из политтехнологов, знакомых с ситуацией.
"Пока что амбиции политиков из разных лагерей превалируют над здравым смыслом. Каждое объединение требует неких компромиссов и уступок. А каждый из политиков в этом объединении видит себя первым или как минимум вторым. Понятно, что одно дело – это условный Рабинович, который надувает щеки и выступает перед большими массами людей как лидер, и другое дело – Рабинович как один из участников общего списка и не первый номер. Можно, конечно, провести рейтинговое голосование, но где гарантии, что именно эта социологическая структура дает точные данные?", - сказал политтехнолог.
По его словам, в Администрации президента сделают все, чтобы объединения оппозиционных партий не произошло.
"Думаю, что пока еще об этом [объединении] говорить рановато, учитывая, что есть замечательная улица Банковая, где есть прекрасное здание, на четвертом этаже которого есть комната, где сделают все, чтобы этого не произошло", - подчеркнул политтехнолог.
Подробнее читайте в материале "Апострофа": Против Порошенко готовят новый "фронт", но есть проблемы...

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