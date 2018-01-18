Банковая готовится: источник указал на проблему объединения оппозиционных сил против Порошенко

понедельник, 12 февраля 2018, 16:09Поделитьсяпереглянути новину українськоюОбъединение оппозиционных партий против президента Украины Петра Порошенко является маловероятным ввиду амбиций их лидеров.Об этом "Апострофу" сообщил один из политтехнологов, знакомых с ситуацией."Пока что амбиции политиков из разных лагерей превалируют над здравым смыслом. Каждое объединение требует неких компромиссов и уступок. А каждый из политиков в этом объединении видит себя первым или как минимум вторым. Понятно, что одно дело – это условный Рабинович, который надувает щеки и выступает перед большими массами людей как лидер, и другое дело – Рабинович как один из участников общего списка и не первый номер. Можно, конечно, провести рейтинговое голосование, но где гарантии, что именно эта социологическая структура дает точные данные?", - сказал политтехнолог.По его словам, в Администрации президента сделают все, чтобы объединения оппозиционных партий не произошло."Думаю, что пока еще об этом [объединении] говорить рановато, учитывая, что есть замечательная улица Банковая, где есть прекрасное здание, на четвертом этаже которого есть комната, где сделают все, чтобы этого не произошло", - подчеркнул политтехнолог.Подробнее читайте в материале "Апострофа": Против Порошенко готовят новый "фронт", но есть проблемы...