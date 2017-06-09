Кремль это понимает: в РФ оценили реальное влияние Навального на протестный потенциал россиян

понедельник, 12 февраля 2018, 15:40Поделитьсяпереглянути новину українськоюРоссийский оппозиционер Алексей Навальный уже создал новую сетевую структуру для протестов в РФ.Об этом рассказала российский публицист и политолог Лилия Шевцова в интервью "Апострофу"."Алексей Навальный – конечно же, новое явление в российской политической жизни. Даже несмотря на то, что он фактически вытеснен из легального политического поля. Либералы с ним могут не соглашаться по целому ряду вопросов, но следует признать один факт: он – пока единственный представитель политического сообщества, который имеет возможность влиять на новое политическое поколение в России и который сумел создать новую сетевую структуру российского протеста, которая в любой момент при волне недовольства может превратиться в платформу для протестного движения. И Кремль это понимает, конечно", - рассказала она.Политолог считает, что идея Навального о бойкоте выборов президента РФ является интересной, но, вероятно, сыграет на пользу Путина."Сможет ли Навальный после выборов найти стимулы для поддержания протестной активности, прежде всего в регионах – вот это вопрос. Но у него для этого есть команда, воображение и мужество. А со стороны недовольных сегментов общества есть потребность в новом лидере. То есть это феномен, который имеет будущее", - считает Шевцова.Читайте подробнее в интервью Лилии Шевцовой "Апострофу" Путин оказался на тонком лезвии, россияне не хотят платить за Крым...