| | Кремль это понимает: в РФ оценили реальное влияние Навального на протестный потенциал россиян
Политика

Кремль это понимает: в РФ оценили реальное влияние Навального на протестный потенциал россиян

понедельник, 12 февраля 2018, 15:40
Поделиться
переглянути новину українською
Российский оппозиционер Алексей Навальный уже создал новую сетевую структуру для протестов в РФ.
Об этом рассказала российский публицист и политолог Лилия Шевцова в интервью "Апострофу".
"Алексей Навальный – конечно же, новое явление в российской политической жизни. Даже несмотря на то, что он фактически вытеснен из легального политического поля. Либералы с ним могут не соглашаться по целому ряду вопросов, но следует признать один факт: он – пока единственный представитель политического сообщества, который имеет возможность влиять на новое политическое поколение в России и который сумел создать новую сетевую структуру российского протеста, которая в любой момент при волне недовольства может превратиться в платформу для протестного движения. И Кремль это понимает, конечно", - рассказала она.
Политолог считает, что идея Навального о бойкоте выборов президента РФ является интересной, но, вероятно, сыграет на пользу Путина.
"Сможет ли Навальный после выборов найти стимулы для поддержания протестной активности, прежде всего в регионах – вот это вопрос. Но у него для этого есть команда, воображение и мужество. А со стороны недовольных сегментов общества есть потребность в новом лидере. То есть это феномен, который имеет будущее", - считает Шевцова.
Читайте подробнее в интервью Лилии Шевцовой "Апострофу" Путин оказался на тонком лезвии, россияне не хотят платить за Крым...

Еще по теме

В России указали на два важных момента с публикацией США

В России указали на два важных момента с публикацией США "кремлевского док ...

Сегодня, 16:30
Читать
По лезвию ножа: в России оценили вероятность новой военной эскалации Путины ...

По лезвию ножа: в России оценили вероятность новой военной эскалации Путины ...

Сегодня, 16:30
Читать
Людей допекло: появился свежий прогноз по массовым протестам в России

Людей допекло: появился свежий прогноз по массовым протестам в России

9-06-2017, 13:01
Читать
Страшный сон: Шевцова рассказала, как Путина ошарашила победа Трампа

Страшный сон: Шевцова рассказала, как Путина ошарашила победа Трампа

11-04-2017, 08:55
Читать
Гибридная война: в РФ рассказали о новой стратегии Путина по Украине

Гибридная война: в РФ рассказали о новой стратегии Путина по Украине

10-04-2017, 19:15
Читать
Фейковая дружба: в России дали оценку отношениям РФ и Китая

Фейковая дружба: в России дали оценку отношениям РФ и Китая

20-01-2017, 02:54
Читать
Политика

Редактор раздела Политика
Написать на e-mail