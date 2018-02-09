Многие заинтересованы: появились данные о планах оппозиции по объединению перед выборами в Украине

понедельник, 12 февраля 2018, 14:39Поделитьсяпереглянути новину українською"Оппозиционный блок" ведет переговоры с другими политическими силами по поводу объединения перед выборами президента и Рады.Об этом "Апострофу" рассказал один из нардепов Оппоблока на условиях анонимности."Серьезные переговоры начнутся в течение полугода, а окончательный результат мы дадим за месяц до выдвижения и до выборов", - отметил он, добавив, что прежде всего политики будут ориентироваться на соцопросы.По словам депутата, сначала партии планируют поддержать единого оппозиционного кандидата на президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года, а если такое сотрудничество окажется успешным, то в дальнейшем объединиться под парламентские выборы, которые пройдут осенью 2019 года.Собеседник уточнил, что речь в частности идет про объединение с партией "За життя" Вадима Рабиновича. Однако сам Рабинович такого союза публично не поддерживает.Также Оппоблок рассматривает возможность объединения с политической силой "Видродження" (лидеры Виктор Бондарь и Виталий Хомутынник) и недавно созданной партией "Основа" Сергея Таруты."Заинтересованы в объединении многие, потому что сейчас хорошие показатели, но есть те, кто не готов снимать свои кандидатуры из-за амбиций, каждый хочет быть лидером. Но если координирование под президентские выборы даст свои результаты, то нужно объединение с одним лидером", - говорит нардеп.Подробнее читайте в материале "Апострофа": Против Порошенко готовят новый "фронт", но есть проблемы...